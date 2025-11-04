A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Senado sobre o crime organizado será instalada nesta terça-feira (4), quando também deve ser decidido o nome de quem presidirá o colegiado.

Para não repetir o revés sofrido em agosto, quando a oposição conseguiu emplacar os dois principais cargos da CPI mista do INSS, o governo Lula contou votos e colocou os nomes dos senadores petistas Fabiano Contarato (ES) e Jaques Wagner (BA) como opções para a presidência.

A oposição defende um representante da própria bancada, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas admite que o governo tem chance de vitória.