A Câmara dos Deputados incluiu o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), por não justificar ausências em sessões do plenário. O parlamentar é cobrado em R$ 13,9 mil referentes a quatro dias de faltas em março, período em que já estava nos Estados Unidos.

De acordo com a Câmara, Eduardo não apresentou justificativas formais para as faltas e só protocolou o pedido de licença em 20 de março, embora tivesse se mudado para o exterior no mês anterior. A Casa notificou o gabinete do deputado e enviou a cobrança em agosto, com vencimento para 12 de setembro, mas o valor não foi pago.