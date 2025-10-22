22 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
IMUNE

Conselho de Ética arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
O parlamentar era acusado de quebra de decoro por sua atuação nos Estados Unidos.
O parlamentar era acusado de quebra de decoro por sua atuação nos Estados Unidos.

O Conselho de Ética da Câmara decidiu nesta quarta-feira (22) arquivar, por 11 votos a 7, a representação que poderia levar à cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar era acusado de quebra de decoro por sua atuação nos Estados Unidos, onde criticou o Supremo Tribunal Federal e outras instituições brasileiras.

Leia mais: Relator da cassação de Eduardo é delegado da PF e pró-anistia

O relator, Delegado Marcelo Freitas (União-MG), defendeu que a imunidade parlamentar permite que deputados se manifestem tanto no Brasil quanto no exterior, classificando as ações de Eduardo como exercício legítimo do mandato. A maioria do colegiado acompanhou o parecer e rejeitou pedidos de suspeição do relator feitos pela oposição.

O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), anunciou que apresentará recurso no plenário. Governistas criticaram o arquivamento, e deputados do PSOL chamaram a decisão de “desmerecimento ao Parlamento e à democracia”.

Eduardo Bolsonaro vive nos EUA desde fevereiro, de onde alega “perseguição política”. Ele também é alvo de outras três representações no Conselho de Ética, que podem ser unificadas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta.

*Com informações da CNN Brasil

Comentários

Comentários