Conselho de Ética arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara decidiu nesta quarta-feira (22) arquivar, por 11 votos a 7, a representação que poderia levar à cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar era acusado de quebra de decoro por sua atuação nos Estados Unidos, onde criticou o Supremo Tribunal Federal e outras instituições brasileiras.

O relator, Delegado Marcelo Freitas (União-MG), defendeu que a imunidade parlamentar permite que deputados se manifestem tanto no Brasil quanto no exterior, classificando as ações de Eduardo como exercício legítimo do mandato. A maioria do colegiado acompanhou o parecer e rejeitou pedidos de suspeição do relator feitos pela oposição.