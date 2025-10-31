O governo do Rio de Janeiro afirmou que identificou 99 dos 117 suspeitos mortos na Operação Contenção, deflagrada na terça-feira (28), contra membros do Comando Vermelho.

Leia mais: Mortos em ação no RJ tinham ficha criminal; governo divulga nomes

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil, desses 99 identificados, 42 tinham mandado de prisão pendente e ao menos 78 tinham histórico criminal relevante, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.