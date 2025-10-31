Curi afirmou que, até este momento, 99 criminosos foram identificados, sendo 40 de outros estados: 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 1 da Paraíba, 4 de Goiás, 1 de Mato Grosso e 3 do Espírito Santo.

Até o momento, a maior parte dos 99 mortos na Operação Contenção, realizada nos complexos da Penha e do Alemão na última terça (28), tinham histórico criminal, segundo o governo do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo governador Cláudio Castro em vídeo e detalhadas até agora pelo chefe da Polícia Civil, Felipe Curi, e pelo secretário de Segurança Pública, Victor Santos, durante a coletiva de imprensa desta manhã de sexta-feira (31).

"Os complexos do Alemão e da Penha se tornaram centros de distribuição para várias comunidades. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês para esses outros complexos de favelas. São negociados ainda de 50 a 70 fuzis por mês, que também são distribuídos para essas outras comunidades", disse Felipe Curi.

Líderes do tráfico entre os mortos

Entre os mortos está Washington César Braga da Silva, o “Grandão” ou “síndico da Penha”, apontado como uma das principais lideranças do tráfico na região. Ele seria responsável por coordenar o pagamento dos traficantes, definir regras internas da quadrilha e administrar os recursos financeiros do grupo.

O arsenal apreendido impressionou os investigadores: entre os fuzis estavam armas usadas por exércitos da Venezuela, Argentina, Peru e Brasil. “Chamou nossa atenção, embora não seja algo inédito, a presença de fuzis de forças armadas não só do Brasil como de outros países da América do Sul”, disse o delegado Vinicius Domingos, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos.

“Organização terrorista”, diz chefe de Polícia Civil