O exame de sanidade mental do homem de 27 anos preso por decapitar a própria mãe em Belo Horizonte (MG) concluiu que ele apresenta quadro psicótico. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a condição comprometeu totalmente sua capacidade de compreender o caráter do crime e de agir de acordo com esse entendimento no momento dos fatos.

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De acordo com o laudo pericial, o suspeito não apresenta dependência de álcool ou drogas, mas foi diagnosticado com quadro psicótico, classificado como doença mental pela psiquiatria forense. O documento também recomenda tratamento em regime de internação, com supervisão contínua e acompanhamento psiquiátrico.