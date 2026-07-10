O exame de sanidade mental do homem de 27 anos preso por decapitar a própria mãe em Belo Horizonte (MG) concluiu que ele apresenta quadro psicótico. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a condição comprometeu totalmente sua capacidade de compreender o caráter do crime e de agir de acordo com esse entendimento no momento dos fatos.
Relembre o caso: Mãe é decapitada pelo próprio filho esquizofrênico
De acordo com o laudo pericial, o suspeito não apresenta dependência de álcool ou drogas, mas foi diagnosticado com quadro psicótico, classificado como doença mental pela psiquiatria forense. O documento também recomenda tratamento em regime de internação, com supervisão contínua e acompanhamento psiquiátrico.
O exame registra o relato do investigado, que afirmou ter acreditado que a mãe poderia ser um robô ou uma máquina e disse que queria verificar se ela tinha estrutura óssea.
Apesar da conclusão do laudo, a definição sobre a inimputabilidade do suspeito ainda depende de decisão da Justiça. Segundo especialistas, o exame pode servir como prova para aplicação do artigo 26 do Código Penal, que prevê isenção de pena para pessoas incapazes de entender o caráter ilícito dos próprios atos em razão de doença mental.
O crime foi cometido em 22 de junho. Jussara Maria Rodrigues da Cruz, de 54 anos, foi morta com uma faca de cozinha. O filho foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva dois dias depois.
Com informações da Itatiaia.