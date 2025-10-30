O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou sua equipe de governo a moderar a crítica à mais recente megaoperação no Rio de Janeiro, na tentativa de evitar que o governo seja associado à defesa de criminosos e, ao mesmo tempo, preservar o diálogo com o governador Cláudio Castro. A medida levou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a anunciar em parceria com Castro a criação do escritório emergencial de combate ao crime organizado no estado.

Segundo assessores do Planalto, a estratégia busca afastar a imagem de que o governo se opõe à ação policial, sobretudo após a polêmica frase de Lula afirmando que “traficantes são vítimas dos usuários”.

Em publicação nao X, Lula condenou o crime organizado e defendeu o fortalecimento das famílias.

A comunicação oficial do governo também divulgou vídeo reforçando que o combate ao crime deve ser feito “com inteligência”, destacando que operações com alto número de mortes não eliminam o problema estrutural e defendendo ações unificadas entre União, estados e municípios como opção mais eficaz de enfrentar as facções.