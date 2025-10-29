Os corpos dos quatro policiais mortos durante a operação nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, começaram a ser enterrados nesta quarta-feira (29) sob forte comoção de familiares e colegas de farda.

A ação, batizada de Operação Contenção, já é a mais letal da história do estado, com 121 mortos, segundo o balanço mais recente divulgado pelo governo fluminense.

O comissário Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, foi sepultado no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. No fim da cerimônia, um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou o local e lançou pétalas brancas sobre o caixão, encerrando o enterro em um gesto simbólico de homenagem.