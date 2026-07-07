O Senado aprovou nesta terça-feira (7) o projeto de lei que cria o chamado "PIX Pensão", mecanismo que permite a transferência automática da pensão alimentícia diretamente para a conta do beneficiário. A proposta segue agora para sanção presidencial.

O texto autoriza que o beneficiário da pensão solicite à Justiça o débito automático mensal na conta do devedor, com depósito direto na conta bancária do credor ou de seu representante legal. A operação será realizada pela instituição financeira nas datas fixadas pela decisão judicial.

Caso não haja saldo suficiente, o banco deverá comunicar a autoridade competente, que poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até o valor da dívida atualizada, inclusive nos casos de empresário individual.