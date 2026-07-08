A briga do domingo passado (5) entre um motorista de ônibus e uma passageira mobilizou agentes do programa Segurança Presente na Freguesia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois trocando socos e mordidas dentro do coletivo.

Segundo a Secretaria Estadual de Governo, o motorista acionou os policiais e afirmou que foi agredido durante a viagem. Ele pediu que a mulher fosse retirada do ônibus para seguir o trajeto, mas não registrou ocorrência.

Já a passageira, depois de sair do coletivo, procurou a base do Segurança Presente com intuito de registrar queixa por agressão contra o motorista. Quando os agentes orientaram que ela registrasse o caso na 41ª DP (Tanque), a mulher desacatou os policiais e tentou bater num deles.