Lula diz que 'traficantes são vítimas dos usuários'; VÍDEO

Em entrevista na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (24) que os traficantes também são “vítimas dos usuários” de drogas. A declaração foi dada ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela.

“Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse Lula, ressaltando que o combate às drogas deveria começar pelo consumo. “Tem gente que vende porque tem gente que compra, e tem gente que compra porque tem gente que vende. É preciso ter mais cuidado nesse enfrentamento.”