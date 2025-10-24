24 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SOBRE GOVERNO TRUMP

Lula diz que 'traficantes são vítimas dos usuários'; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Ricardo Stuckert / PR
A declaração foi dada ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela.
A declaração foi dada ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela.

Em entrevista na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (24) que os traficantes também são “vítimas dos usuários” de drogas. A declaração foi dada ao comentar as ações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o tráfico internacional na Venezuela.

Leia mais: Trump diz que EUA mataram 6 narcoterroristas perto da Venezuela

“Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”, disse Lula, ressaltando que o combate às drogas deveria começar pelo consumo. “Tem gente que vende porque tem gente que compra, e tem gente que compra porque tem gente que vende. É preciso ter mais cuidado nesse enfrentamento.”

O petista também criticou as recentes declarações de Trump, que prometeu “matar as pessoas que trazem drogas” para o território americano. “Você não fala que vai matar as pessoas. Tem que prender, julgar e punir conforme a lei. É o mínimo que se espera de um chefe de Estado”, afirmou.

Nos últimos meses, o governo norte-americano tem ampliado operações militares no Caribe sob o argumento de combater cartéis da região.

Comentários

Comentários