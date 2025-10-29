O furacão Melissa, que devastou a Jamaica com ventos de quase 300 km/h e levou o país a decretar estado de calamidade pública, atingiu o leste de Cuba na manhã desta quarta-feira (29). As informações são da Reuters.

Leia mais: Furacão Melissa ameaça Jamaica com ventos e chuvas recordes

Agora classificado como categoria 3, o fenômeno chegou à província de Santiago de Cuba com ventos de até 195 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). O governo cubano ordenou a evacuação de quase 740 mil pessoas na região mais afetada.