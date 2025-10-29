31 de outubro de 2025
FURACÃO

Melissa chega a Cuba após arrasar Jamaica; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/X
O fenômeno agora é classificado como categoria 3.
O fenômeno agora é classificado como categoria 3.

O furacão Melissa, que devastou a Jamaica com ventos de quase 300 km/h e levou o país a decretar estado de calamidade pública, atingiu o leste de Cuba na manhã desta quarta-feira (29). As informações são da Reuters.

Leia mais: Furacão Melissa ameaça Jamaica com ventos e chuvas recordes 

Agora classificado como categoria 3, o fenômeno chegou à província de Santiago de Cuba com ventos de até 195 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). O governo cubano ordenou a evacuação de quase 740 mil pessoas na região mais afetada.

Na Jamaica, a passagem do furacão provocou destruição generalizada e deixou mais de meio milhão de pessoas sem energia elétrica. O primeiro-ministro Andrew Holness disse que a prioridade é conter a alta de preços e garantir alimentos, água e remédios à população.

