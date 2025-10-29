O furacão Melissa, que devastou a Jamaica com ventos de quase 300 km/h e levou o país a decretar estado de calamidade pública, atingiu o leste de Cuba na manhã desta quarta-feira (29). As informações são da Reuters.
Agora classificado como categoria 3, o fenômeno chegou à província de Santiago de Cuba com ventos de até 195 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). O governo cubano ordenou a evacuação de quase 740 mil pessoas na região mais afetada.
Na Jamaica, a passagem do furacão provocou destruição generalizada e deixou mais de meio milhão de pessoas sem energia elétrica. O primeiro-ministro Andrew Holness disse que a prioridade é conter a alta de preços e garantir alimentos, água e remédios à população.
Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8— Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025