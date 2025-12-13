A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim nesta sexta-feira (12) alertando para a possibilidade de tempestades em todo o estado de São Paulo entre este sábado (13) e terça-feira (16), com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e granizo em várias regiões.

Em vídeo nas redes sociais, a tenente Ludmyla Alcântara informou que, devido à passagem de uma frente fria lenta pelo estado, a previsão é de acumulados muito altos de chuva nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Sorocaba, Marília, Campinas, Itapeva e Registro.

Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de acumulados altos.