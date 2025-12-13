Defesa Civil alerta para tempestades deste sábado até terça
| Tempo de leitura: 2 min
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim nesta sexta-feira (12) alertando para a possibilidade de tempestades em todo o estado de São Paulo entre este sábado (13) e terça-feira (16), com previsão de chuva forte, tempestades, ventos intensos e granizo em várias regiões.
Em vídeo nas redes sociais, a tenente Ludmyla Alcântara informou que, devido à passagem de uma frente fria lenta pelo estado, a previsão é de acumulados muito altos de chuva nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Sorocaba, Marília, Campinas, Itapeva e Registro.
Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de acumulados altos.
De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando de mínimas de 19°C a máximas de 26°C na Grande São Paulo.
"A propagação da baixa pressão muda o tempo no decorrer do dia, provocando chuvas na forma de pancadas. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que mantém elevado o risco para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo", destaca o CGE.
No domingo (14), a frente fria deve permanecer praticamente parada na costa paulista, mantendo o tempo fechado e a chuva frequente ao longo do dia. Os volumes tendem a subir gradualmente, deixando o solo encharcado. O risco de alagamentos e deslizamentos fica maior, especialmente em municípios mais suscetíveis. A orientação é que a população acompanhe os avisos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil.
Na segunda-feira (15), o sistema começa a avançar lentamente em direção ao Rio de Janeiro, mas ainda mantém chuva persistente em várias regiões do Estado. Os acumulados continuam aumentando e o solo permanece bastante úmido. O risco de transtornos segue elevado, exigindo atenção redobrada de quem vive em áreas sujeitas a deslizamentos ou pontos de alagamento.
Terça-feira (16) a frente fria continua avançando para o Rio de Janeiro e favorece a entrada de ventos úmidos do mar. Essa circulação mantém a chuva na faixa leste do Estado, com acumulados em aumento. Como o solo já estará saturado pelos dias anteriores, o risco de transtornos generalizados, como deslizamentos, por exemplo, se torna ainda mais alto.
Acumulados de chuva previstos
Muito altos
- Regiões de Presidente Prudente e Marília
- Regiões de Bauru e Araraquara
- Regiões de Campinas e Sorocaba
- Regiões de Itapeva e Registro
Acumulados altos
- Baixada Santista
- Vale do Paraíba
- Serra da Mantiqueira
- Litoral Norte
- Região Metropolitana de São Paulo
- Região de Ribeirão Preto
- Região de Franca
- Região de Barretos
Acumulados médios
- Regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba.
"A Defesa Civil manterá um esquema de monitoramento permanente e prontidão 24h por dia durante todo este fim de semana. O órgão estabelece contato permanente com as concessionárias de energia e agências envolvidas na resposta a desastre, com o objetivo de integrar as equipes, otimizar as ações e diminuir o tempo resposta no atendimento de ocorrências", diz o órgão estadual.