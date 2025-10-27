Furacão Melissa ameaça Jamaica com ventos e chuvas recordes 

O furacão Melissa, agora classificado na categoria 5, a mais alta da escala, deve atingir a Jamaica nas próximas horas com ventos de até 260 km/h e risco extremo de enchentes e deslizamentos. As autoridades do país ordenaram evacuações em áreas vulneráveis de Kingston e abriram os 881 abrigos da ilha para receber moradores. As informações são da BBC.

Leia mais: Iminência de catástrofe: Furacão Milton gera evacuação na Flórida

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), o olho da tempestade está a cerca de 220 km ao sudoeste da capital jamaicana e pode se tornar o furacão mais forte da história a atingir o país. A previsão indica até 1 metro de chuva em quatro dias.