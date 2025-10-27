Morre bebê recém-nascido resgatado vivo no próprio velório

Morreu na noite deste domingo (26) o recém-nascido que havia sido declarado morto por um hospital de Rio Branco, no Acre, mas foi descoberto vivo por familiares pouco antes do sepultamento.

A criança nasceu com prematuridade extrema, segundo a secretaria de Saúde do estado, e estava internada desde sábado (25).

O recém-nascido, de 24 semanas, estava sem sinais vitais após o parto normal, que ocorreu na noite de sexta-feira (24) na maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O sepultamento foi preparado e ele estava sendo velado quando a família percebeu que estava vivo, 12 horas após a declaração de óbito.

Ele foi internado após a descoberta. Segundo a pasta da Saúde, o recém-nascido morreu "em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal".