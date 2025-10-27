Promotoria cobra explicação sobre bebê quase enterrado vivo

Segundo a pasta da Saúde, ele era "prematuro extremo", com 24 semanas, e estava sem sinais vitais após parto normal, na noite de sexta-feira (24), na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

O Ministério Público do Acre cobra explicações da Secretaria de Estado de Saúde sobre o caso de um recém-nascido que chegou a ser declarado morto na noite de sexta-feira (24) e, mais de dez horas depois, foi descoberto vivo pela família, pouco antes do enterro.

A unidade de saúde, vinculada ao governo estadual, disse que "todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional" e que "o óbito foi constatado e comunicado à família". Mas, pouco antes do sepultamento, 12 horas após a declaração de óbito, a família percebeu que o bebê estava vivo.

"O recém-nascido apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece em estado grave sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem", continuou a pasta da gestão Gladson Cameli (PP).

Boletim médico divulgado às 12h deste domingo (26) pela maternidade informou que ele está "clinicamente estável", intubado e em ventilação mecânica, com "redução gradativa dos parâmetros ventilatórios devido à melhora mecânica da respiração".