Garoto de 12 anos morre após desafio perigoso do TikTok

A morte de um menino britânico de 12 anos reacendeu o alerta sobre desafios perigosos nas redes sociais. Oliver Gorman inalou gás de desodorantes durante o “chroming”, prática que viralizou no TikTok. Ele foi encontrado desacordado em casa, em Hyde, na Grande Manchester, e não resistiu, mesmo tendo sido levado ao hospital, informou o Mirror.

Leia mais: Criança entra em coma após desafio do TikTok com microondas

Cinco latas de aerossol foram encontradas no quarto da criança. Segundo o inquérito, não havia sinais de suicídio, e a morte foi considerada acidental.