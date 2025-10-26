Garoto de 12 anos morre após desafio perigoso do TikTok

A morte de um menino britânico de 12 anos reacendeu o alerta sobre desafios perigosos nas redes sociais. Oliver Gorman inalou gás de desodorantes durante o “chroming”, prática que viralizou no TikTok. Ele foi encontrado desacordado em casa, em Hyde, na Grande Manchester, e não resistiu, mesmo tendo sido levado ao hospital, informou o Mirror.
Leia mais: Criança entra em coma após desafio do TikTok com microondas
Cinco latas de aerossol foram encontradas no quarto da criança. Segundo o inquérito, não havia sinais de suicídio, e a morte foi considerada acidental.
A mãe de Oliver, Clare, lamentou o ocorrido e iniciou a campanha “Conscientização de Oliver” para alertar outros pais sobre os riscos desse tipo de desafio. “Ele era um menino doce, e quero garantir que ninguém mais passe por isso”, disse.
Autoridades britânicas voltaram a cobrar mais controle das plataformas sobre conteúdos perigosos voltados a adolescentes. Casos similares já aconteceram no Brasil.