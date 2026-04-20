O brasileiro Marcos Campinha Panissa, que matou a ex-esposa em 1989 no Paraná e estava foragido desde 1995, foi encontrado e preso no Paraguai nesta semana.

O nome de Panissa foi parar na difusão vermelha da Interpol. Autoridades brasileiras suspeitaram que ele tinha ido para a Europa ou Canadá, mas informações das polícias militares do Paraná e de São Paulo e do Ministério Público do Paraná indicaram que ele estaria foragido no país vizinho.

Investigadores acreditam que ele estava no país há 25 anos. Vídeos obtidos e veiculados pelo Fantástico mostram parte da rotina de Panissa. Ele aparece fazendo compras em mercado e loja de material de construção. Ele era dono de quatro imóveis e de duas distribuidoras, de bebida e de frango, na cidade paraguaia de Concepción.