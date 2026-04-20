O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, 35, que estava desaparecido havia quase uma semana após ir a um encontro em Buenos Aires, foi achado morto pela polícia nesta segunda-feira (20), segundo a imprensa local.

Pereira havia mudado para a capital da Argentina cerca de seis meses atrás e estava terminando um doutorado em linguística na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O jornal Clarín afirmou, com base em fontes policiais, que seu corpo foi encontrado no hospital Ramos Mejía.

Ainda de acordo com o veículo, o professor deu entrada sem ser identificado no centro de saúde e morreu na quarta (15). Embora as autoridades argentinas não tenham confirmado a informação, o Itamaraty afirmou que o corpo está em processo de autópsia e reconhecimento.