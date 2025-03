Criança entra em coma após desafio do TikTok com microondas

Uma menina de sete anos entrou em coma e sofreu queimaduras graves após um brinquedo do tipo "squishy" explodir no seu rosto. O caso aconteceu em Festus, Missouri (EUA), quando Scarlett Selby colocou um cubo NeeDoh no freezer e, em seguida, no micro-ondas, tentando deixá-lo mais maleável.

O acidente aconteceu após a menina assistir a vídeos nas redes sociais em que pessoas realizavam o mesmo experimento. Ao retirar o brinquedo do micro-ondas, ele explodiu, atingindo seu rosto e peito com uma substância quente e pegajosa.