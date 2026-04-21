Um motorista abandou o próprio carro após bater em seis veículos na madrugada desta terça-feira (21) no bairro Vila Ivone, na zona Leste de São Paulo.

O homem, que dirigia um Fiat Uno Mille, teria perdido o controle da direção e batido nos automóveis estacionados na rua. O caso ocorreu por volta das 5h na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, no número 4001, de acordo com a Polícia Miltar.

Após a batida, ele deixou o local antes da chegada dos socorristas e policiais. O caso está sendo investigado para identificar o suspeito e apurar por que ele fugiu.