EXPECTATIVA

Encontro com Lula e redução de tarifas é 'provável', diz Trump

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Diplomatas brasileiros veem o diálogo como um passo importante para melhorar o clima entre Brasília e Washington.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que é "provável" que se reúna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula da Asean, na Malásia, neste sábado (25), e que pode reduzir tarifas aplicadas ao Brasil “nas circunstâncias corretas”.

Leia mais: Em meio à expectativa de rever Trump, Lula critica dólar de novo

A declaração foi dada a jornalistas dentro do avião presidencial Air Force One, antes do pouso em Kuala Lumpur. Trump afirmou que o encontro com Lula é “provável” e indicou que está aberto a revisar barreiras comerciais entre os dois países.

Lula chegou à Malásia na sexta-feira (24) e também demonstrou otimismo. O presidente brasileiro disse estar pronto para tratar de uma “agenda ampla”, que inclui temas como exportações, cooperação econômica e a crise na Venezuela.

A reunião, prevista para este domingo (26), marca a primeira conversa direta entre os dois líderes desde que Trump voltou à Casa Branca. Diplomatas brasileiros veem o diálogo como um passo importante para destravar negociações comerciais e melhorar o clima entre Brasília e Washington.

*Com informações da Reuters

