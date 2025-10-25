Encontro com Lula e redução de tarifas é 'provável', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que é "provável" que se reúna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula da Asean, na Malásia, neste sábado (25), e que pode reduzir tarifas aplicadas ao Brasil “nas circunstâncias corretas”.
A declaração foi dada a jornalistas dentro do avião presidencial Air Force One, antes do pouso em Kuala Lumpur. Trump afirmou que o encontro com Lula é “provável” e indicou que está aberto a revisar barreiras comerciais entre os dois países.
Lula chegou à Malásia na sexta-feira (24) e também demonstrou otimismo. O presidente brasileiro disse estar pronto para tratar de uma “agenda ampla”, que inclui temas como exportações, cooperação econômica e a crise na Venezuela.
A reunião, prevista para este domingo (26), marca a primeira conversa direta entre os dois líderes desde que Trump voltou à Casa Branca. Diplomatas brasileiros veem o diálogo como um passo importante para destravar negociações comerciais e melhorar o clima entre Brasília e Washington.
*Com informações da Reuters