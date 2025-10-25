Encontro com Lula e redução de tarifas é 'provável', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse que é "provável" que se reúna com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Cúpula da Asean, na Malásia, neste sábado (25), e que pode reduzir tarifas aplicadas ao Brasil “nas circunstâncias corretas”.

A declaração foi dada a jornalistas dentro do avião presidencial Air Force One, antes do pouso em Kuala Lumpur. Trump afirmou que o encontro com Lula é “provável” e indicou que está aberto a revisar barreiras comerciais entre os dois países.