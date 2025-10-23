Em meio à expectativa de rever Trump, Lula critica dólar de novo

Na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o uso do dólar no comércio internacional e defendeu que países como Brasil e Indonésia realizem transações com moedas locais, reforçando sua visão de “democracia comercial” e rejeitando o protecionismo.
A fala é proferida às vésperas do possível encontro com Donald Trump, durante a cúpula da ASEAN, na Malásia. O tema deve ser um dos pontos centrais da conversa, já que o republicano é contra a proposta de substituir o dólar nas negociações do Brics.
Durante a visita a Jacarta, Lula assinou acordos comerciais e ambientais com o presidente indonésio Prabowo Subianto e destacou o potencial de cooperação em energia renovável, defesa e exportação de carnes brasileiras. O petista também confirmou que disputará um quarto mandato em 2026, dizendo ter “a energia de quando tinha 30 anos”.
A viagem à Ásia continua com compromissos diplomáticos e econômicos voltados à ampliação do comércio brasileiro e à transição energética sustentável.
Iniciei, hoje, uma missão que passará por Indonésia e Malásia e que culminará com minha participação na Cúpula da ASEAN. O Sudeste Asiático é uma das regiões mais dinâmicas do planeta. A ASEAN já é o quinto maior parceiro comercial do Brasil. A Ásia tem ocupado lugar de destaque… pic.twitter.com/mvgCuGoEC2— Lula (@LulaOficial) October 23, 2025