VIAGEM À ÁSIA

Em meio à expectativa de rever Trump, Lula critica dólar de novo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@ricardostuckert
O tema deve ser um dos pontos centrais da conversa, já que o republicano é contra a proposta de substituir o dólar nas negociações do Brics.
Na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o uso do dólar no comércio internacional e defendeu que países como Brasil e Indonésia realizem transações com moedas locais, reforçando sua visão de “democracia comercial” e rejeitando o protecionismo.

Leia mais: Lula diz que disputará 4º mandato e se diz com energia de 30 anos

A fala é proferida às vésperas do possível encontro com Donald Trump, durante a cúpula da ASEAN, na Malásia. O tema deve ser um dos pontos centrais da conversa, já que o republicano é contra a proposta de substituir o dólar nas negociações do Brics.

Durante a visita a Jacarta, Lula assinou acordos comerciais e ambientais com o presidente indonésio Prabowo Subianto e destacou o potencial de cooperação em energia renovável, defesa e exportação de carnes brasileiras. O petista também confirmou que disputará um quarto mandato em 2026, dizendo ter “a energia de quando tinha 30 anos”.

A viagem à Ásia continua com compromissos diplomáticos e econômicos voltados à ampliação do comércio brasileiro e à transição energética sustentável.

