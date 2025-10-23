Em meio à expectativa de rever Trump, Lula critica dólar de novo

Na Indonésia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o uso do dólar no comércio internacional e defendeu que países como Brasil e Indonésia realizem transações com moedas locais, reforçando sua visão de “democracia comercial” e rejeitando o protecionismo.

Leia mais: Lula diz que disputará 4º mandato e se diz com energia de 30 anos

A fala é proferida às vésperas do possível encontro com Donald Trump, durante a cúpula da ASEAN, na Malásia. O tema deve ser um dos pontos centrais da conversa, já que o republicano é contra a proposta de substituir o dólar nas negociações do Brics.