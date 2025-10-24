Lula se justifica após se referir a traficantes como vítimas

Após a forte repercussão de sua fala na Indonésia, onde afirmou que “traficantes são vítimas dos usuários”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para se justificar.
Leia mais: Lula diz que 'traficantes são vítimas dos usuários'; VÍDEO
“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado."
A declaração original, feita em entrevista na Indonésia, gerou reação imediata da oposição. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que “vítima é o povo brasileiro”, enquanto o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou dizendo que, “no ritmo que vai, o PCC vira ONG”.
O presidente fez o comentário no mesmo dia em que uma pesquisa Atlas/Bloomberg apontou seu melhor índice de aprovação desde o início de 2024, liderando todos os cenários para as eleições de 2026.
Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime…— Lula (@LulaOficial) October 24, 2025