24 de outubro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Lula se justifica após se referir a traficantes como vítimas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Lula/Facebook
A declaração original, feita em entrevista na Indonésia, gerou reação imediata da oposição.
Após a forte repercussão de sua fala na Indonésia, onde afirmou que “traficantes são vítimas dos usuários”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para se justificar.

Leia mais: Lula diz que 'traficantes são vítimas dos usuários'; VÍDEO

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado."

A declaração original, feita em entrevista na Indonésia, gerou reação imediata da oposição. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que “vítima é o povo brasileiro”, enquanto o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou dizendo que, “no ritmo que vai, o PCC vira ONG”.

O presidente fez o comentário no mesmo dia em que uma pesquisa Atlas/Bloomberg apontou seu melhor índice de aprovação desde o início de 2024, liderando todos os cenários para as eleições de 2026.

