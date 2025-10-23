Tropa dos EUA que matou Bin Laden se aproxima da Venezuela

Helicópteros do grupo americano Night Stalkers, o mesmo que participou da operação que matou Osama Bin Laden, foram vistos sobrevoando o Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. O movimento elevou a tensão entre o governo de Donald Trump e o regime de Nicolás Maduro.
Segundo o The Washington Post, os helicópteros, parte do Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos EUA, faziam treinamento na região, mas podem ser usados em missões contra o tráfico de drogas ou memso dentro da Venezuela, caso recebam autorização do presidente Donald Trump.
As aeronaves foram registradas em voos próximos a Trinidad e Tobago, a 145 km do litoral venezuelano. O Global Defense News afirma que o deslocamento pode indicar uma operação de prontidão militar, e não apenas exercício.
Em agosto, Trump determinou o envio de seis navios de guerra ao Caribe, numa demonstração de força contra Maduro. Desde setembro, ataques americanos a embarcações suspeitas de tráfico na região mataram 38 pessoas.
O regime venezuelano denunciou as ações dos EUA ao Conselho de Segurança da ONU, acusando Washington de tentar promover uma “mudança de regime” e tomar o controle do petróleo do país.
*Com informações da CNN