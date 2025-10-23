Tropa dos EUA que matou Bin Laden se aproxima da Venezuela

Helicópteros do grupo americano Night Stalkers, o mesmo que participou da operação que matou Osama Bin Laden, foram vistos sobrevoando o Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. O movimento elevou a tensão entre o governo de Donald Trump e o regime de Nicolás Maduro.

Leia mais: Maduro diz que posicionou 5 mil mísseis russos na Venezuela

Segundo o The Washington Post, os helicópteros, parte do Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos EUA, faziam treinamento na região, mas podem ser usados em missões contra o tráfico de drogas ou memso dentro da Venezuela, caso recebam autorização do presidente Donald Trump.