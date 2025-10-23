23 de outubro de 2025
RESPOSTA AOS EUA

Maduro diz que posicionou 5 mil mísseis russos na Venezuela

Maduro declarou que o objetivo é “garantir a paz e a soberania nacional”, em meio à escalada de tensões com Washington.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nessa quarta-feira (22) que posicionou cerca de 5 mil mísseis russos do sistema Igla-S em pontos estratégicos do país. Segundo ele, a medida é uma resposta às operações militares dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico.

Leia mais: Trump diz que EUA mataram 6 narcoterroristas perto da Venezuela

Maduro declarou que o objetivo é “garantir a paz e a soberania nacional”, em meio à escalada de tensões com Washington. O governo Trump intensificou recentemente ataques a embarcações suspeitas de tráfico de drogas na região, com pelo menos 32 mortos em sete ofensivas.

Trump já havia sinalizado a possibilidade de atingir alvos em solo venezuelano. Maduro, por sua vez, negou qualquer vínculo do país com o narcotráfico e acusou os EUA de violar a soberania da Venezuela.

*Com informações do SBT News

