15 de dezembro de 2025
FÉRIAS

Neymar se disfarça e passa despercebido em Nova York

Reprodução
Neymar esteve acompanhado da esposa Bruna Biancardi
Neymar esteve acompanhado da esposa Bruna Biancardi

Neymar precisou de um disfarçe inusitado para poder aproveitar as férias nos Estados Unidos. O camisa 10 do Santos usou uma jaqueta puffer branca e rosa, com o capuz cobrindo sua cabeça, e uma balaclava lilás para esconder o rosto e poder andar como uma "pessoa normal" por Nova York.

O atacante brasileiro usou o "look" para caminhar pela Times Square e no Rockfeller Center. Ele esteve acompanhado da esposa Bruna Biancardi e do "parça" Cris Guedes, que também estava com sua esposa, Bianca Coimbra.

Guedes compartilhou o momento em um vídeo em seu Instagram entitulado "Missão: Neymar passar desapercebido". Durante as gravações, é possível ver momentos em que o atacante tira o capuz e a balaclava, alegando calor no rosto e para tomar um sorvete. Segundo Guedes, algumas pessoas reconheceram o jogador quando ele tirou o disfarce.

Durante as férias, Neymar deve passar por cirurgia devido a um problema no menisco do joelho esquerdo. O atacante jogou a reta final de temporada lesionado e ajudou o Santos a se salvar do rebaixamento.

O atacante tem contrato com o Peixe até o final do ano, e deve discutir uma renovação pelo menos até o meio do ano, com objetivo em conquistar uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo.

