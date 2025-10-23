Brasil tem 53 casos de intoxicação por metanol e 10 mortes

O Ministério da Saúde confirmou 53 casos de intoxicação por metanol no país, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (22). Outras 59 ocorrências ainda estão sob investigação, totalizando 112 notificações suspeitas desde o início do surto.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das confirmações: 42 casos e 7 mortes, além de 18 registros em análise. Também houve casos confirmados no Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).