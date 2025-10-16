RF e PF rastreiam procedência de metanol em bebidas falsificadas

A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Alquimia, uma ação conjunta com a Polícia Federal, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Ministério da Agricultura (Mapa) para rastrear a origem do metanol encontrado em bebidas alcoólicas adulteradas. O produto, usado como combustível industrial, pode causar cegueira e morte quando ingerido.

A investigação rsulta do aumento de casos de intoxicação por metanol no país e é desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que já revelaram um esquema de adulteração de combustíveis com metanol. Agora, há indícios de que parte dessa substância seja desviada para a produção clandestina de bebidas.