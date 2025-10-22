Luso-brasileiro oferecia 100 mil euros a quem matasse brasileira

Suspeito oferecia recompensas financeiras nas redes sociais, segundo as autoridades. Ele publicou ofertas em dinheiro para quem cometesse um massacre contra imigrantes e atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira em Lisboa.

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu nesta terça-feira (21) um homem de 30 anos, de nacionalidade luso-brasileira, acusado de incitar violência contra imigrantes nas redes sociais.

Ele prometia um apartamento em Lisboa e um bônus de 100 mil euros pelo ataque à jornalista. A publicação viralizou e causou forte impacto na segurança pública, gerando indignação e repúdio em diversos setores da sociedade, segundo a Polícia Judiciária.

O suspeito, identificado como Bruno Silva, ameaçou a jornalista brasileira Stefani Costa em setembro, segundo o jornal português SIC Notícias. O caso foi denunciado à polícia e um pedido de ajuda foi feito ao consulado e à embaixada do Brasil em Portugal.

Bruno publica mensagens xenofóbicas e pede que imigrantes não entrem em Portugal em postagens nas redes sociais. A publicação com a ameaça à jornalista brasileira foi apagada do X.