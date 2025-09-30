Parlamento português aprova nova Lei de Estrangeiros: o que muda?

O parlamento português aprovou nesta terça-feira (30) a nova versão da Lei de Estrangeiros, após o Tribunal Constitucional ter considerado pontos anteriores inconstitucionais.

Leia mais: Mais de 5 mil brasileiros podem ser expulsos de Portugal

A nova lei nº 23/2007, ajustada para corrigir falhas apontadas pelos juízes, segue agora para o presidente da República, que pode pedir nova fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional, mas já não tem poder de veto.