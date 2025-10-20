Lula deve anunciar Boulos como novo ministro entre hoje e amanhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar entre esta segunda-feira (20) e terça o nome do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, segundo o Metrópoles.

A previsão é de que o anúncio seja feito antes de Lula embarcar para viagem à Ásia. A decisão já estava tomada há semanas, mas o presidente aguardava definir o destino do atual titular da pasta, Márcio Macêdo, que deve ser remanejado para outro cargo no governo ou no PT.