Lula avisa a auxiliares que vai anunciar Boulos como ministro

O presidente Lula (PT) avisou a auxiliares que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) deverá ser anunciado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo (PT). A decisão será formalizada na volta da viagem do presidente aos Estados Unidos.

Lula informou sua decisão a ministros e dirigentes do PT no fim de semana, antes de embarcar para os EUA, de acordo com relatos de participantes de uma reunião com o presidente.

A pedido de Lula, o PT de Sergipe se empenhará na campanha de Márcio Macêdo, que deixará a pasta, como deputado nas eleições do ano que vem. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, que é de Sergipe, teria assumido esse compromisso.