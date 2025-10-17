Câmara promete barrar cobrança por mala de mão em voos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nessa quinta-feira (16) que o Congresso não permitirá que companhias aéreas cobrem pelo transporte de bagagem de mão.

Nas redes sociais, Motta anunciou que vai pautar com urgência o Projeto de Lei 5041/25, do deputado Da Vitória (PP-ES), que garante o direito de todo passageiro levar uma mala de mão e um item pessoal sem custo adicional.

“Um recado às companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens: a Câmara não vai aceitar esse abuso. O consumidor vem em primeiro lugar”, declarou o parlamentar.

O texto assegura que, em voos nacionais e internacionais com trechos no Brasil, o passageiro possa transportar gratuitamente uma bagagem de mão dentro dos limites definidos pela Anac, além de um item pessoal, como mochila ou bolsa.