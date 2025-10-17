Procon mira companhias aéreas por cobrar até mala de mão

O Procon-SP notificou companhias aéreas que operam no Brasil, entre elas Gol e Latam, para que expliquem a criação da nova modalidade tarifária “Básica”, que proíbe o embarque com bagagem de mão sem custo adicional. O modelo, em vigor desde terça-feira (14), permite levar apenas um item pessoal que caiba sob o assento e cobra à parte por qualquer outro serviço, como marcação de assento, reembolso e despacho de malas.

O órgão de defesa do consumidor quer saber se as empresas estão cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, garantindo informações claras sobre o que está incluso nas passagens e os valores extras. Também questiona possíveis riscos à segurança e à saúde dos passageiros, já que o acúmulo de objetos sob os assentos pode dificultar a evacuação da aeronave em emergências, que, segundo normas internacionais, deve ser feita em até 90 segundos.