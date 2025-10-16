Saiba como o 'Rei da Amarração' aplicava golpes amorosos

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira (16) Pai Hugo de Oxalá, apontado como chefe de uma quadrilha que prometia amarrações amorosas e limpezas espirituais para extorquir vítimas. O autointitulado “Rei da Amarração” é suspeito de liderar o esquema que movimentou mais de R$ 180 mil.

De acordo com informações do Metrópoles, Hugo publicava no Instagram anúncios de trabalhos espirituais “infalíveis” para unir casais. A polícia afirma que o grupo usava manipulação psicológica, ameaças e extorsão para arrancar dinheiro das vítimas, sempre sob o pretexto de que “as entidades” exigiam novos pagamentos.