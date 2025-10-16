16 de outubro de 2025
CHEFE DE QUADRILHA

Saiba como o 'Rei da Amarração' aplicava golpes amorosos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@pai_hugo0xala/Instagram
Pai Hugo de Oxalá atraía vítimas nas redes com falsas promessas de “trazer pessoa amada de volta”.
Pai Hugo de Oxalá atraía vítimas nas redes com falsas promessas de “trazer pessoa amada de volta”.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira (16) Pai Hugo de Oxalá, apontado como chefe de uma quadrilha que prometia amarrações amorosas e limpezas espirituais para extorquir vítimas. O autointitulado “Rei da Amarração” é suspeito de liderar o esquema que movimentou mais de R$ 180 mil.

De acordo com informações do Metrópoles, Hugo publicava no Instagram anúncios de trabalhos espirituais “infalíveis” para unir casais. A polícia afirma que o grupo usava manipulação psicológica, ameaças e extorsão para arrancar dinheiro das vítimas, sempre sob o pretexto de que “as entidades” exigiam novos pagamentos.

A investigação começou com a denúncia de uma cliente. Ela pagou inicialmente R$300 por uma suposta amarração, mas foi coagida a enviar valores cada vez maiores, que chegaram a R$37 mil numa única transferência. Em mensagens, os golpistas diziam que o cancelamento do ritual traria punições espirituais e até prejuízos físicos.

Durante a operação policial, oito pessoas foram presas em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Foram apreendidos celulares, veículos e bloqueadas contas bancárias usadas pela quadrilha. Hugo deve responder por estelionato, extorsão e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o grupo mirava pessoas emocionalmente fragilizadas. As investigações continuam para identificar novos envolvidos.

*Com informações do Metrópoles

