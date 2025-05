Corpo de pai de santo é cremado por engano em cemitério de SP

"Todos os valores pagos à referida contratada referem-se, exclusivamente, à contraprestação fixa ajustada pela cessão de direitos de imagem, presença em campanhas publicitárias e divulgação em seus canais de mídia social, conforme parâmetros de mercado e em absoluta consonância com a legislação aplicável", acrescenta a empresa.

O advogado de Virginia, Michel Saliba, afirma que ela recebeu "um valor fixo pela publicidade" e "não recebeu bonificação extra", o que pode ser constatado a partir da análise de suas notas fiscais e do recolhimento de impostos.

Uma das cláusulas do documento diz que a Esportes da Sorte deveria fornecer a Virginia todas as informações relacionadas às apostas realizadas a partir do link divulgado por ela, "notadamente o relatório contábil contemplando a totalidade do valor arrecadado com as referidas apostas e o acesso (login e senha) à plataforma que permita a visualização do valor das apostas e, consequentemente, a apuração do valor efetivamente devido às contratadas".