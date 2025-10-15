Brasil confirma 41 casos e 8 mortes por intoxicação com metanol

O Brasil chegou a 41 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (15).

Outros 469 casos foram descartados nacionalmente. Além das seis mortes confirmadas em São Paulo, duas foram confirmadas em Pernambuco, conforme a pasta.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil. São 33, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgado na tarde desta quarta-feira (15). Ao todo, o estado contabiliza outros 57 casos em investigação e seis mortes registradas. O estado concentra 60,81% das notificações.