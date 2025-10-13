Egito: Com líderes mundiais, Trump assina acordo de paz

Donald Trump voltou ao centro da diplomacia internacional nesta segunda-feira (13), ao assinar, no Egito, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O encontro, realizado em Sharm el-Sheikh, reuniu mais de 20 líderes mundiais e marcou a primeira etapa de um plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos. As informações são da CBS News.

Entre os participantes estavam o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e representantes de países árabes como Egito, Qatar, Jordânia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.