13 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SEM BIBI E HAMAS

Egito: Com líderes mundiais, Trump assina acordo de paz

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/The White House/Youtube
O encontro reuniu mais de 20 líderes mundiais.
O encontro reuniu mais de 20 líderes mundiais.

Donald Trump voltou ao centro da diplomacia internacional nesta segunda-feira (13), ao assinar, no Egito, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. O encontro, realizado em Sharm el-Sheikh, reuniu mais de 20 líderes mundiais e marcou a primeira etapa de um plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos. As informações são da CBS News.

Leia mais: Trump discursa em Israel após libertação dos últimos reféns

Entre os participantes estavam o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e representantes de países árabes como Egito, Qatar, Jordânia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Durante a cerimônia, Trump classificou o acordo como “um marco histórico” e afirmou que o cessar-fogo “vai resistir ao tempo”. O texto assinado define diretrizes para a reconstrução de Gaza e para a troca de prisioneiros e reféns — operação que começou hoje, com libertações em Israel e nos territórios palestinos.

A ausência mais notada, porém, foi a do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que alegou motivos religiosos para não participar do evento, apesar do convite pessoal de Trump. O Hamas também não enviou representantes.

O ex-presidente americano afirmou que a “fase dois” do plano já está em curso, voltada à reconstrução de Gaza e à retomada da vida civil. Ele também acenou para o Irã, dizendo estar disposto a negociar “quando o país estiver pronto”.

Trump encerrou o encontro afirmando que “o mais difícil foi feito” e que “um novo capítulo começa no Oriente Médio”.

Comentários

Comentários