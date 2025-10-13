Trump discursa em Israel após libertação dos últimos reféns

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou nesta segunda-feira (13) no Parlamento israelense, em Jerusalém, após a libertação dos últimos 20 reféns israelenses mantidos vivos pelo Hamas. Os libertados começaram a se reencontrar com suas famílias em Israel.

Leia mais: Israel trocará 2 mil palestinos por 48 israelenses -- 20 vivos

A libertação dos reféns faz parte do plano de paz proposto por Trump para encerrar a guerra na Faixa de Gaza. Em troca, Israel deve libertar cerca de 2 mil prisioneiros palestinos -- 250 deles condenados à prisão perpétua e outros 1,7 mil detidos desde os ataques de 7 de outubro de 2023.