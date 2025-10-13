Trump discursa em Israel após libertação dos últimos reféns

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou nesta segunda-feira (13) no Parlamento israelense, em Jerusalém, após a libertação dos últimos 20 reféns israelenses mantidos vivos pelo Hamas. Os libertados começaram a se reencontrar com suas famílias em Israel.
Leia mais: Israel trocará 2 mil palestinos por 48 israelenses -- 20 vivos
A libertação dos reféns faz parte do plano de paz proposto por Trump para encerrar a guerra na Faixa de Gaza. Em troca, Israel deve libertar cerca de 2 mil prisioneiros palestinos -- 250 deles condenados à prisão perpétua e outros 1,7 mil detidos desde os ataques de 7 de outubro de 2023.
Em seu discurso, Trump pediu que os palestinos “abandonem de vez o caminho do terror e da violência” e afirmou que pretende ser “um parceiro para manter a paz e desenvolver a economia de Israel em cooperação com seus vizinhos”.
Antes da fala, Trump se reuniu com famílias de reféns mortos ou ainda desaparecidos.
Bem-humorado, Trump disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para “ser mais gentil”, lembrando que “a guerra acabou”. Ele também afirmou que sua “personalidade é sobre parar guerras, não provocá-las”, dizendo ter encerrado oito conflitos durante seu segundo mandato.
O cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor na sexta-feira (10), ao meio-dia, com a retirada das tropas israelenses para uma linha pré-acordada dentro do território palestino. Com o acordo, a ajuda humanitária voltou a entrar em Gaza, enquanto centenas de milhares de palestinos tentam retornar a suas casas destruídas.
*Com informações da CBS News