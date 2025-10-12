Israel trocará 2 mil palestinos por 48 israelenses -- 20 vivos

Pelo acordo de cessar-fogo firmado na quinta-feira (9), Israel concluiu na sexta sua retirada inicial de Gaza, abrindo prazo de 72 horas para que o Hamas entregue os 48 reféns -- 20 deles ainda vivos. Em troca, cerca de 2 mil prisioneiros palestinos serão libertados, incluindo 250 condenados por atentados fatais.

A libertação dos reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza deve começar na segunda-feira (13), segundo autoridades israelenses e do grupo palestino, informou o Times of Israel. No entanto, há incertezas sobre o horário e sobre a localização dos corpos de reféns mortos.

O representante israelense para o tema dos reféns, Gal Hirsch, comunicou às famílias que “os reféns vivos serão entregues” e que “os corpos dos mortos também serão transferidos com respeito”. O reconhecimento das vítimas será feito no Instituto de Medicina Legal de Israel.

Mesmo assim, autoridades israelenses afirmaram ao canal Channel 12 que “nem todos os detalhes do cronograma estão claros”, e o processo pode começar ainda neste domingo à noite, dependendo das condições. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha deve coordenar as transferências.

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, alertou familiares que pode ser “muito difícil localizar todos os corpos” dos reféns mortos. O Hamas já havia dito que enfrenta dificuldade para encontrar alguns deles dentro do prazo estabelecido.