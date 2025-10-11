Milhares de palestinos voltam para uma Gaza em ruínas; VÍDEO

Milhares de palestinos começaram a retornar à cidade de Gaza após semanas de ofensiva israelense que transformou grande parte da região em escombros. As imagens mostram multidões seguindo a pé pelas estradas danificadas rumo ao norte, carregando nas costas o pouco que restou de seus pertences.

De acordo com a BBC, muitos caminharam por mais de 20 quilômetros, sem água nem comida. Alguns conseguiram pagar caro por carroças ou pequenos caminhões — até 4 mil shekels (cerca de R$ 6 mil) — para encurtar o trajeto.