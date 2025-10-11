Milhares de palestinos voltam para uma Gaza em ruínas; VÍDEO

Milhares de palestinos começaram a retornar à cidade de Gaza após semanas de ofensiva israelense que transformou grande parte da região em escombros. As imagens mostram multidões seguindo a pé pelas estradas danificadas rumo ao norte, carregando nas costas o pouco que restou de seus pertences.
De acordo com a BBC, muitos caminharam por mais de 20 quilômetros, sem água nem comida. Alguns conseguiram pagar caro por carroças ou pequenos caminhões — até 4 mil shekels (cerca de R$ 6 mil) — para encurtar o trajeto.
Mesmo diante da trégua entre Israel e Hamas, a sensação é de desespero, não de segurança. Muitos já sabem que suas casas não existem mais. Estima-se que 700 mil pessoas foram deslocadas de Gaza e do norte do território durante a ofensiva, quando Israel classificou a região como “último reduto do Hamas”.
Equipes de resgate da Defesa Civil de Gaza continuam retirando corpos dos escombros, com recursos limitados.
A organização Mines Advisory Group alertou que o perigo de explosivos não detonados ainda é alto, já que muitos prédios desabados podem esconder munições ativas.
Enquanto isso, o antigo calçadão à beira-mar, antes cheio de famílias e turistas, virou um corredor de tendas e concreto quebrado. Mesmo assim, para muitos, voltar é a única saída.
“Mesmo que a casa seja só entulho, voltaremos. Queremos apenas ficar perto do nosso povo”, afirmou à BBC o morador, Wael Al-Najjar, que foi deslocado três vezes desde o início da guerra, e decidiu voltar a Jabalia assim que soube da trégua.
