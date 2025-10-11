Motoristas de app invadem condomínio para agredir passageiro

Quatro motoristas de aplicativo invadiram um condomínio de luxo no Guará, no Distrito Federal, na madrugada deste sábado (11), para agredir um morador depois da briga que teve início em frente ao prédio. A confusão, que incluiu ameaças e até disparos de arma de fogo, gerou pânico entre os residentes. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar, o passageiro discutiu com um dos motoristas assim que chegou ao condomínio. Irritado, o condutor chamou reforços e, com outros três motoristas, forçou o portão e pulou as catracas do prédio em busca do morador.