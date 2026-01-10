Autor de novelas consagradas da TV brasileira, Manoel Carlos morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.
Leia mais: Saúde de Manoel Carlos piora; motor e cognitivo estão afetados
O escritor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratava a Doença de Parkinson, que no último ano comprometeu suas funções motoras e cognitivas. O velório será restrito a familiares e amigos próximos.
Conhecido como Maneco, construiu uma das carreiras mais marcantes da dramaturgia nacional, com novelas ambientadas majoritariamente no Rio de Janeiro e focadas nos conflitos familiares. Entre seus maiores sucessos estão Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Por Amor e Viver a Vida. Um traço recorrente de suas obras foi a criação de protagonistas chamadas Helena.
Manoel Carlos deixa duas filhas, a atriz Júlia Almeida e a roteirista Maria Carolina. Em nota, a família agradeceu as homenagens e pediu respeito à privacidade neste momento.
*Com informações do g1