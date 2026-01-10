Autor de novelas consagradas da TV brasileira, Manoel Carlos morreu neste sábado (10), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada.

O escritor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratava a Doença de Parkinson, que no último ano comprometeu suas funções motoras e cognitivas. O velório será restrito a familiares e amigos próximos.