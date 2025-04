Cliente demora para buscar pedido e agride entregador; VÍDEO

Um entregador de aplicativo foi agredido por um cliente na cidade de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã da última quarta-feira (2). Segundo apuração da Band, a discussão começou após o motoboy informar que cancelaria a entrega devido à demora do morador em retirar o pedido.

Segundo depoimento prestado à Polícia Civil, o entregador relatou que a discussão teve início quando alertou sobre o cancelamento da entrega. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois discutindo na rua. Em determinado momento, o cliente desfere um soco no rosto do entregador e o agride com chutes em seguida.