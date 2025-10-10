Tropas americanas chegam a Israel para monitorar cessar-fogo

Militares dos Estados Unidos começaram a chegar a Israel para ajudar a monitorar a implementação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, informou uma autoridade americana à CNN. A missão prevê a criação de um centro de coordenação civil-militar, embora o local exato ainda não tenha sido definido.

Até 200 soldados americanos devem estar totalmente no país até domingo (12). Alguns já estavam na região do Oriente Médio, enquanto outros vieram de comandos nos EUA. Nenhum militar será enviado diretamente para Gaza.