Tropas americanas chegam a Israel para monitorar cessar-fogo

Até 200 soldados americanos devem estar totalmente no país até domingo (12).
Militares dos Estados Unidos começaram a chegar a Israel para ajudar a monitorar a implementação do cessar-fogo na Faixa de Gaza, informou uma autoridade americana à CNN. A missão prevê a criação de um centro de coordenação civil-militar, embora o local exato ainda não tenha sido definido.

Até 200 soldados americanos devem estar totalmente no país até domingo (12). Alguns já estavam na região do Oriente Médio, enquanto outros vieram de comandos nos EUA. Nenhum militar será enviado diretamente para Gaza.

O centro terá como objetivo organizar a ajuda humanitária, logística e de segurança, além de monitorar esforços para estabelecer governança civil em Gaza. A operação também incluirá parceiros internacionais, ONGs e setor privado, garantindo que todas as ações sejam coordenadas e evitem caos.

Segundo a autoridade, a criação do centro está nos estágios iniciais e pode levar dias ou semanas para ser totalmente operacional. “Isso não vai acontecer da noite para o dia”, disse a fonte.

