Netanyahu promete desarmar o Hamas 'nem que seja à força'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta sexta-feira (10) que o Hamas será desarmado e que Gaza será desmilitarizada, “pelo caminho fácil ou pelo difícil”. A declaração, feita em tom desafiador durante discurso transmitido pela TV, veio apenas uma hora após o início oficial do cessar-fogo no território palestino. As informações são do The Guardian.

Segundo Netanyahu, o acordo que interrompeu os combates só foi aceito pelo Hamas quando o grupo “sentiu a espada sobre o pescoço”. O cessar-fogo, assinado na quinta-feira (9) e implementado nesta sexta, prevê a libertação de 20 reféns israelenses nos próximos três dias, a retirada parcial das tropas de Israel de Gaza e a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos.