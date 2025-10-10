Netanyahu promete desarmar o Hamas 'nem que seja à força'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta sexta-feira (10) que o Hamas será desarmado e que Gaza será desmilitarizada, “pelo caminho fácil ou pelo difícil”. A declaração, feita em tom desafiador durante discurso transmitido pela TV, veio apenas uma hora após o início oficial do cessar-fogo no território palestino. As informações são do The Guardian.
Segundo Netanyahu, o acordo que interrompeu os combates só foi aceito pelo Hamas quando o grupo “sentiu a espada sobre o pescoço”. O cessar-fogo, assinado na quinta-feira (9) e implementado nesta sexta, prevê a libertação de 20 reféns israelenses nos próximos três dias, a retirada parcial das tropas de Israel de Gaza e a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos.
O premiê afirmou ter resistido à pressão internacional e doméstica para encerrar a guerra e que continuará “garantindo a segurança de Israel”, mesmo que isso signifique retomar os ataques. Netanyahu também alegou que enfraqueceu o que chamou de “eixo iraniano”, referindo-se à aliança entre o Irã, o Hezbollah e o Hamas.
Analistas apontaram que o tom do discurso teve caráter eleitoral. Netanyahu, de 75 anos, enfrenta queda de popularidade desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando 1,2 mil pessoas foram mortas e 250 feitas reféns.
Segundo analistas ouvidos pelo The Guardian, Netanyahu tentará transformar o cessar-fogo em triunfo político, apresentando-se como o líder que derrotou os inimigos de Israel e manteve o país em posição de força, mesmo após uma das guerras mais longas e controversas da história israelense.