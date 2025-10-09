Hamas confirma fim da guerra em Gaza; Israel não se manifesta

O líder exilado do Hamas em Gaza, Khalil Al-Hayya, afirmou nesta quinta-feira (9) que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia de que a guerra em Gaza terminou definitivamente. O anúncio foi feito após a assinatura do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que marca a primeira fase da iniciativa do presidente norte-americano Donald Trump para encerrar o conflito que durava dois anos. As informações são da agência Reuters.

O pacto prevê o fim dos combates, a retirada parcial das tropas israelenses da Faixa de Gaza e a libertação dos 48 reféns israelenses restantes, em troca da soltura de prisioneiros palestinos. De acordo com Hayya, o acordo também reabrirá uma passagem entre Gaza e o Egito e garante a libertação de todas as mulheres e crianças palestinas presas em Israel.