Gaza: Israel e Hamas de acordo na 1ª fase do cessar-fogo; VÍDEO

Israel e Hamas concordaram com os termos iniciais do plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que prevê a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e a retirada gradual das tropas israelenses do território. A votação do acordo começou nesta quinta-feira (9), segundo informações da CNN.
A primeira fase do plano inclui trégua temporária, troca de prisioneiros e reféns e o envio de ajuda humanitária em larga escala para Gaza. De acordo com fontes diplomáticas, o cessar-fogo deve entrar em vigor assim que for aprovado pelo gabinete israelense. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a libertação dos reféns pode começar já na próxima semana, e que pretende participar da assinatura oficial do pacto no Egito.
O acordo é resultado de três dias de negociações indiretas entre representantes de Israel e do Hamas no Egito, com mediação do Catar e da Turquia. Ele prevê ainda a libertação de 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos desde os ataques de 7 de outubro de 2023.
Mesmo com o anúncio do entendimento, autoridades israelenses e palestinas tratam o avanço com cautela, temendo impasses nas próximas etapas, que devem discutir o futuro político de Gaza e o desarmamento do Hamas. O grupo palestino afirmou que o acordo “marca o início do fim da guerra brutal contra Gaza” e garantiu que recebeu promessas de que o conflito não será retomado após a troca de prisioneiros.
Enquanto o gabinete israelense analisa os últimos detalhes, tropas e tanques seguem posicionados na fronteira, aguardando a confirmação do cessar-fogo — o primeiro passo concreto em direção ao fim de uma guerra que já deixou dezenas de milhares de mortos e feridos.
Celebrations are taking place across Gaza following the news of the ceasefire deal. People are chanting with joy, tears streaming down their faces, and praying to God in gratitude for everything.— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 15, 2025
