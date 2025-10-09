Gaza: Israel e Hamas de acordo na 1ª fase do cessar-fogo; VÍDEO

Israel e Hamas concordaram com os termos iniciais do plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que prevê a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e a retirada gradual das tropas israelenses do território. A votação do acordo começou nesta quinta-feira (9), segundo informações da CNN.

A primeira fase do plano inclui trégua temporária, troca de prisioneiros e reféns e o envio de ajuda humanitária em larga escala para Gaza. De acordo com fontes diplomáticas, o cessar-fogo deve entrar em vigor assim que for aprovado pelo gabinete israelense. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a libertação dos reféns pode começar já na próxima semana, e que pretende participar da assinatura oficial do pacto no Egito.