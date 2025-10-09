09 de outubro de 2025
POVOS COMEMORAM

Gaza: Israel e Hamas de acordo na 1ª fase do cessar-fogo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Reuters/X
O acordo é resultado de três dias de negociações indiretas entre representantes de Israel e do Hamas no Egito.
Israel e Hamas concordaram com os termos iniciais do plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que prevê a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza e a retirada gradual das tropas israelenses do território. A votação do acordo começou nesta quinta-feira (9), segundo informações da CNN.

Leia mais: Trump anuncia acordo entre Israel e Hamas por paz em Gaza

A primeira fase do plano inclui trégua temporária, troca de prisioneiros e reféns e o envio de ajuda humanitária em larga escala para Gaza. De acordo com fontes diplomáticas, o cessar-fogo deve entrar em vigor assim que for aprovado pelo gabinete israelense. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a libertação dos reféns pode começar já na próxima semana, e que pretende participar da assinatura oficial do pacto no Egito.

O acordo é resultado de três dias de negociações indiretas entre representantes de Israel e do Hamas no Egito, com mediação do Catar e da Turquia. Ele prevê ainda a libertação de 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 detidos desde os ataques de 7 de outubro de 2023.

Mesmo com o anúncio do entendimento, autoridades israelenses e palestinas tratam o avanço com cautela, temendo impasses nas próximas etapas, que devem discutir o futuro político de Gaza e o desarmamento do Hamas. O grupo palestino afirmou que o acordo “marca o início do fim da guerra brutal contra Gaza” e garantiu que recebeu promessas de que o conflito não será retomado após a troca de prisioneiros.

Enquanto o gabinete israelense analisa os últimos detalhes, tropas e tanques seguem posicionados na fronteira, aguardando a confirmação do cessar-fogo — o primeiro passo concreto em direção ao fim de uma guerra que já deixou dezenas de milhares de mortos e feridos.

