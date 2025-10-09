Família come 'couve falsa' e fica em estado grave; veja sintomas

Quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave depois de comerem uma planta tóxica achando que era couve, numa propriedade rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). As informações são do Metrópoles.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente para o local e colheu folhas da planta Nicotiana glauca, conhecida como “falsa couve”, por causa da aparência parecida com a hortaliça. O grupo refogou as folhas no almoço e começou a passar mal pouco depois.