Família come 'couve falsa' e fica em estado grave; veja sintomas

Quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave depois de comerem uma planta tóxica achando que era couve, numa propriedade rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). As informações são do Metrópoles.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente para o local e colheu folhas da planta Nicotiana glauca, conhecida como “falsa couve”, por causa da aparência parecida com a hortaliça. O grupo refogou as folhas no almoço e começou a passar mal pouco depois.
As vítimas apresentaram dormência nas pernas, fraqueza muscular, dificuldade para respirar e mal-estar. Uma mulher de 37 anos sofreu parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada e levada ao pronto-socorro. Os outros três adultos também foram socorridos pelo Samu e estão internados em estado grave.
Uma criança que estava na casa, mas não comeu a planta, foi levada ao hospital por precaução e continua em observação. A prefeitura de Patrocínio ainda não se manifestou sobre o caso.