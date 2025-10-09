09 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PLANTA VENENOSA

Família come 'couve falsa' e fica em estado grave; veja sintomas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Corpo de Bombeiros de MG
O grupo refogou as folhas no almoço e começou a passar mal pouco depois.
O grupo refogou as folhas no almoço e começou a passar mal pouco depois.

Quatro pessoas da mesma família foram internadas em estado grave depois de comerem uma planta tóxica achando que era couve, numa propriedade rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). As informações são do Metrópoles.

Leia mais: Bebê de 8 meses morre após comer açaí envenenado

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família havia se mudado recentemente para o local e colheu folhas da planta Nicotiana glauca, conhecida como “falsa couve”, por causa da aparência parecida com a hortaliça. O grupo refogou as folhas no almoço e começou a passar mal pouco depois.

As vítimas apresentaram dormência nas pernas, fraqueza muscular, dificuldade para respirar e mal-estar. Uma mulher de 37 anos sofreu parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada e levada ao pronto-socorro. Os outros três adultos também foram socorridos pelo Samu e estão internados em estado grave.

Uma criança que estava na casa, mas não comeu a planta, foi levada ao hospital por precaução e continua em observação. A prefeitura de Patrocínio ainda não se manifestou sobre o caso.

Comentários

Comentários